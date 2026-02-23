23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-032'
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
0-033'
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
0-04'
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kocaelispor'da, teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Şubat 2026 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'dan Beşiktaş maçı açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürdü.

İdman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, siyah-beyazlıların son dönemde formda ve oyuncularının da çok iştahlı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın istekli oyununun, bireysel performanslara da yansıdığını aktaran İnan, "Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bizim gibi takımların bütün sezon boyunca bu kadar yüksek tempoda oynaması kolay değil. Ama oyuncularımız bugüne kadar bunu sahaya yansıttı. Bence Beşiktaş maçı da bizim için bu maçlardan biri olmalı. Daha önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi istemeliyiz. Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

KADRO TERCİHİNİ AÇIKLADI

İnan, takımdaki sakat ve cezalı oyunculara da değinerek bazı futbolcuların fiziksel sorunlar yaşadığını ancak sahaya çıkacak oyuncuların performansına odaklandıklarını dile getirdi.

Kadro tercihlerini birçok parametreye göre yaptıklarını anlatan İnan, "Ben rakibe göre hazırlanıyorum ve elimdeki oyuncuların en iyilerini sahaya sürmeye çalışıyorum. Bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı değişiklik yaptığımız oluyor." ifadelerini kullandı.

''LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİK...''

İnan, ligdeki puan durumuna bağlı olarak konfor alanı içerisinde olmadıklarını düşündüğünü kaydederek, "Biz artık neredeyse ligde kalmayı garantiledik, üstede çıkamayacak bir takım halindeyiz' gibi söylemler çok sevmediğim şeyler. Çünkü çok önemli maçlara çıkıyoruz. Maddi ve manevi açıdan maç kazanmak çok değerli. Oyuncularımda şuana kadar benim gibi olmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
