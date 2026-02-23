Osimhen ve Icardi gerçekleri!

Galatasaray'da 2-0 kaybedilen Konya maçında Victor Osimhen'in kadroda olmayışı ve yerine forma giyen Mauro İcardi'nin son derece etkisiz kalıp devre arası oyundan çıkarılması, kafalarda soru işaretlerine ve iddialara yol açtı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yıllık net 21 milyon Euro karşılığında anlaşma yapılan Osimhen, Ocak ve Şubat maaşlarını henüz alamadı.
KENDİNİ RİSKE ETMEK İSTEMEDİ
Hafta içinde 5-2 kazanılan Juventus maçında mükemmel oynayan Nijeryalı, Konya karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek sağ dizinde ağrıları olduğunu ve Juventus rövanşını düşünerek kendisini riske etmek istemediğini söyledi. Buruk da bunun üzerine Osimhen'i kadroya almadı. Nijeryalı, dün yapılan idmanda da salonda çalıştı.
ICARDI DE HAZIR DEĞİLDİ
Osimhen'in yokluğunda Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi de esasen tam olarak oynamaya hazır değildi. Arjantinli santrfor, maç öncesi yapılan son antrenmanı sırtında ve boynundaki tutulma nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.
Osimhen olmadığı için Konya'da mecburen forma giyen Icardi, ağrıları nedeniyle iyi performans sergileyemedi ve bunun sonucunda ilk 45 dakika sonunda oyundan çıkarıldı.
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yıllık net 21 milyon Euro karşılığında anlaşma yapılan Osimhen, Ocak ve Şubat maaşlarını henüz alamadı.
KENDİNİ RİSKE ETMEK İSTEMEDİ
Hafta içinde 5-2 kazanılan Juventus maçında mükemmel oynayan Nijeryalı, Konya karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek sağ dizinde ağrıları olduğunu ve Juventus rövanşını düşünerek kendisini riske etmek istemediğini söyledi. Buruk da bunun üzerine Osimhen'i kadroya almadı. Nijeryalı, dün yapılan idmanda da salonda çalıştı.
ICARDI DE HAZIR DEĞİLDİ
Osimhen'in yokluğunda Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi de esasen tam olarak oynamaya hazır değildi. Arjantinli santrfor, maç öncesi yapılan son antrenmanı sırtında ve boynundaki tutulma nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.
Osimhen olmadığı için Konya'da mecburen forma giyen Icardi, ağrıları nedeniyle iyi performans sergileyemedi ve bunun sonucunda ilk 45 dakika sonunda oyundan çıkarıldı.