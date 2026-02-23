22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-1
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-0

Osimhen ve Icardi gerçekleri!

2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası Galatasaray camiasında ortaya atılan iddialar gündem oldu.

calendar 23 Şubat 2026 09:13
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Osimhen ve Icardi gerçekleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da 2-0 kaybedilen Konya maçında Victor Osimhen'in kadroda olmayışı ve yerine forma giyen Mauro İcardi'nin son derece etkisiz kalıp devre arası oyundan çıkarılması, kafalarda soru işaretlerine ve iddialara yol açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yıllık net 21 milyon Euro karşılığında anlaşma yapılan Osimhen, Ocak ve Şubat maaşlarını henüz alamadı.

KENDİNİ RİSKE ETMEK İSTEMEDİ

Hafta içinde 5-2 kazanılan Juventus maçında mükemmel oynayan Nijeryalı, Konya karşılaşması öncesi teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek sağ dizinde ağrıları olduğunu ve Juventus rövanşını düşünerek kendisini riske etmek istemediğini söyledi. Buruk da bunun üzerine Osimhen'i kadroya almadı. Nijeryalı, dün yapılan idmanda da salonda çalıştı.

ICARDI DE HAZIR DEĞİLDİ

Osimhen'in yokluğunda Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi de esasen tam olarak oynamaya hazır değildi. Arjantinli santrfor, maç öncesi yapılan son antrenmanı sırtında ve boynundaki tutulma nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Osimhen olmadığı için Konya'da mecburen forma giyen Icardi, ağrıları nedeniyle iyi performans sergileyemedi ve bunun sonucunda ilk 45 dakika sonunda oyundan çıkarıldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.