Murillo: 'Taraftara layık olmak istiyorum'

Beşiktaş forması giyen Amir Murillo, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Murillo, "Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet!" dedi.
Amir Murillo, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu. Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum." diye konuştu.
