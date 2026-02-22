Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş, 9. dakikada Wilfried Ndidi'nin golüyle öne geçti.
Bu sezon Süper Lig'de korner golü yemeyen tek takım olan Göztepe, bu golle birlikte bu ünvanını sürdüremedi.
YENİLERDEN SKORA KATKI
Beşiktaş'ın yeni transferlerin Kristijan Asllani'nin asistinde bir diğer yeni transfer Murillo, 36. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk devre 2-0 sona erdi.
İkinci yarı da hızlı başlayan Beşiktaş, Göztepe'den transferi Junior Olaitan'ın 59. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı.
HYEON-GYU OH BİR İLKİ BAŞARDI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hyeon-Gyu Oh, 74. dakikada nefis bir golle maçın skorunu belirledi.
Güney Koreli golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 3. kez ağları havalandırdı ve bunu başaran ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI
Göztepe'ye karşı 4 maç sonra kazanan Beşiktaş, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 15 maça çıkardı.
Beşiktaş, haftaya 1 üst sırasında yer alarak başlayan Göztepe'yi yenerek puanını 43'e yükseltti ve ligde 4. sıraya yükseldi.
GÖZTEPE, 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligde 7 maç sonra kaybeden Göztepe ise 41 puanda kaldı ve 5. sıraya indi.
ORKUN'SUZ BEŞİKTAŞ KOCAELİ'YE GİDECEK
Beşiktaş, gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.
Göztepe ise son haftalarda yükselişe geçen ikas Eyüospor'u ağırlayacak.
SERGEN YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan lig maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmanın ortasında kadroda yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan El Bilal Toure'nin yerine sol açıkta Junior Olaitan'a görev verdi.
DJALO, AĞIRLARI NEDENİYLE YOK
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
Sol hamstring kasında ağrısı olan Djalo'nun İzmir ekibine karşı oynanan maçta "riske edilmediği" öğrenildi.
OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE
Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.
Olaitan, Beşiktaş formasıyla 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev yaptı.
ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK
Maç öncesindeki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayan Ersin, alkışlarla taraftarlara karşılık verdi.
BEŞİKTAŞLILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe ile oynanan zorlu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
Göztepeli futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.
9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.
43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 71 Uduokhai), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 81 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü (Dk. 81 Salih Uçan), Cerny (Dk. 76 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 57 Arda Okan Kurtulan), Dennis (Dk. 68 Mohammed), Miroshi, Cherni, Krastev (Dk. 57 Antunes), Juan (Dk. 79 Guilherme), Janderson (Dk. 68 Jeferson)
Goller: Dk. 9 Ndidi, Dk. 36 Murillo, Dk. 59 Olaitan, Dk. 74 Oh (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 16 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 66 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 16 Heliton (Göztepe)
Beşiktaş, 9. dakikada Wilfried Ndidi'nin golüyle öne geçti.
Bu sezon Süper Lig'de korner golü yemeyen tek takım olan Göztepe, bu golle birlikte bu ünvanını sürdüremedi.
YENİLERDEN SKORA KATKI
Beşiktaş'ın yeni transferlerin Kristijan Asllani'nin asistinde bir diğer yeni transfer Murillo, 36. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve ilk devre 2-0 sona erdi.
İkinci yarı da hızlı başlayan Beşiktaş, Göztepe'den transferi Junior Olaitan'ın 59. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı.
HYEON-GYU OH BİR İLKİ BAŞARDI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hyeon-Gyu Oh, 74. dakikada nefis bir golle maçın skorunu belirledi.
Güney Koreli golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 3. kez ağları havalandırdı ve bunu başaran ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI
Göztepe'ye karşı 4 maç sonra kazanan Beşiktaş, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 15 maça çıkardı.
Beşiktaş, haftaya 1 üst sırasında yer alarak başlayan Göztepe'yi yenerek puanını 43'e yükseltti ve ligde 4. sıraya yükseldi.
GÖZTEPE, 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligde 7 maç sonra kaybeden Göztepe ise 41 puanda kaldı ve 5. sıraya indi.
ORKUN'SUZ BEŞİKTAŞ KOCAELİ'YE GİDECEK
Beşiktaş, gelecek hafta Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.
Göztepe ise son haftalarda yükselişe geçen ikas Eyüospor'u ağırlayacak.
SERGEN YALÇIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu görev bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynanan ve 3-2 kazanılan lig maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmanın ortasında kadroda yer almayan Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti. Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan El Bilal Toure'nin yerine sol açıkta Junior Olaitan'a görev verdi.
DJALO, AĞIRLARI NEDENİYLE YOK
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.
Sol hamstring kasında ağrısı olan Djalo'nun İzmir ekibine karşı oynanan maçta "riske edilmediği" öğrenildi.
OLAITAN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE
Beşiktaş'ta Junior Olaitan, eski takımı Göztepe'ye karşı maça ilk 11'de başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir ekibinden renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de şans verdi.
Olaitan, Beşiktaş formasıyla 2'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta görev yaptı.
ERSİN DESTANOĞLU'NA DESTEK
Maç öncesindeki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayan Ersin, alkışlarla taraftarlara karşılık verdi.
BEŞİKTAŞLILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe ile oynanan zorlu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri büyük ölçüde doldururken maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.
Göztepeli futbolseverler de kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.
9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti: 2-0.
43. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında dar açıda topla buluşan Murillo'nun sert şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.
74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 71 Uduokhai), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 81 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü (Dk. 81 Salih Uçan), Cerny (Dk. 76 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 57 Arda Okan Kurtulan), Dennis (Dk. 68 Mohammed), Miroshi, Cherni, Krastev (Dk. 57 Antunes), Juan (Dk. 79 Guilherme), Janderson (Dk. 68 Jeferson)
Goller: Dk. 9 Ndidi, Dk. 36 Murillo, Dk. 59 Olaitan, Dk. 74 Oh (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 16 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 66 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 16 Heliton (Göztepe)