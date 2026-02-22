Lille, Oliver Giroud ile güldü

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Angers ile Lille karşı karşıya geldi.
Stade Raymond-Kopa'da oynanan mücadeleyi Lille 1-0 kazandı.
Seyircisiz oynanan mücadelede tek gol, Oliver Giroud'dan 45+2. dakikada penaltıdan geldi.
Bu sonuçla birlikte Lille 37 puanla 5. basamağa yükselirken, Angers 29 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Angers önümüzdeki hafta Monaco deplasmanına puan veya puanlar arayacak, Lille ise evinde Nantes'i ağırlayacak.
