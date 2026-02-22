Halkbank'tan Akkuş Belediyespor karşısında net galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Ünye
Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ali Uzun
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı )
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Sliwka (Volkan Döne, Arda Bostan, Umut Özdemir, Leal)
Setler: 16-25, 15-25, 22-25
Süre: 81 dakika