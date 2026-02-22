22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-362'
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-190'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
1-162'
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
1-05'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
0-160'
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-064'
22 Şubat
C.Palace-Wolves
0-064'
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
1-0DA
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Halkbank'tan Akkuş Belediyespor karşısında net galibiyet

20. haftada Halkbank, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti. Ünye'de oynanan mücadele 81 dakika sürdü.

calendar 22 Şubat 2026 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
 
Salon: Ünye
 
Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ali Uzun
 
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı )
 
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Sliwka (Volkan Döne, Arda Bostan, Umut Özdemir, Leal)
 
Setler: 16-25, 15-25, 22-25
 
Süre: 81 dakika
