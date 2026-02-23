23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, gelecek sezon için eski takımı Inter ile ön anlaşmaya vardı.

23 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tam 15 yıldır Atletico Madrid'in başında bulunan ve kulübün çehresini değiştirerek Avrupa'nın elitleri arasına taşıyan Diego Simeone için ayrılık iddiaları gündeme geldi. 

İspanya merkezli El Chiringuito'nun haberine göre Arjantinli teknik adam, gelecek sezon Inter'in başına geçmek üzere İtalyan deviyle her konuda anlaşma sağladı.

MAAŞI GÜNDEM OLDU

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri listesinde zirvede yer alan Simeone, Atletico Madrid'den aylık brüt 3 milyon Euro, yıllık ise yaklaşık 40 milyon Euro kazanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Inter ile yapacağı olası sözleşmede nasıl bir maaşa imza atacağı ise merak konusu.

YILLARDIR BEKLENEN DÖNÜŞ

Simeone'nin Inter'e olası dönüşü sürpriz olarak değerlendirilmiyor. 1997-1999 yılları arasında Inter forması giyen ve savaşçı karakteriyle taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli teknik adam, 2016 yılında yaptığı açıklamada hedefini açıkça ortaya koymuştu: 

"Bir gün Inter'e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var."

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Diego Simeone, Aralık 2011'den bu yana Atletico Madrid'i yöneterek kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.

Takımı 2 La Liga şampiyonluğu (2014, 2021), 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası ile zirveye taşıdı, Real Madrid-Barcelona ikilisini kırdı. İki kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan Simeone, 450'den fazla galibiyetle takımın oyun kimliğini tamamen değiştirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.