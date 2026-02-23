23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Balıkesir, play-off hattının dışına çıktı

deplasmanda Eskişehir Anadolu karşısında 1 puanla yetinen Balıkesirspor, play-off hattının dışına düştü.

calendar 23 Şubat 2026 14:13
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Balıkesir, play-off hattının dışına çıktı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu'yla 1-1 berabere kalan Balıkesirspor kendisini Play-off hattının dışında buldu. Son 4 haftada 3'üncü kez puan kaybederken galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Bal-Kes grupta 39 puanda kaldı. Bu periyotta üst üste iki galibiyet alan Uşakspor 41 puana ulaşıp Balıkesirspor'u sollayarak adını Play-Off potasında beşinci sıraya yazdırdı.

OFSAYT OLMADIĞI ANLAŞILDI

Balıkesirspor'da rakibin kazandığı penaltı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ise taraftarı çileden çıkardı. Penaltı pozisyonunda Kuban'ın kollarının arkadan bağlı olduğu, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde ise oyuncunun ofsaytta olmadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
