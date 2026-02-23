23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-011'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-011'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Nilüfer Belediyespor Avrupa'da çeyrek finale yükseldi

Bursa'da EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno'yu 32-28 mağlup eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

calendar 23 Şubat 2026 12:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nilüfer Belediyespor Avrupa'da çeyrek finale yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bursa'da EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno'yu 32-28 mağlup eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'ndaki mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Son 16 Turu eşleşmesinin ilk maçında deplasmanda 29-26 mağlup olduğu SKKP Handball Brno takımını Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Salonu'nda ağırlayan Bursa temsilcisi, seyircisi önünde sahadan 32-28 galip ayrılarak tur biletini alan taraf oldu.

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA KUPALARINDA

Maçın ilk yarısı karşılıklı sayılarla geçildi ve devre arasında 16-16'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda taraftarının yoğun desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, hem savunmada hem de hücumda oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci devrede rakibine 16-12'lik bir üstünlük kuran ev sahibi ekip, maçtan 32-28'lik skorla galip ayrılmayı bildi. Çekya deplasmanında aldığı üç sayılık mağlubiyetin rövanşında rakibini dört sayı farkla yenen Nilüfer Belediyespor, toplamda 58-57'lik skora ulaşarak adını EHF Avrupa Kupası çeyrek finaline yazdırdı. Bursa temsilcisi bu sonuçla, tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında son 8 takım arasına kalma sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.