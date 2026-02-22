22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-079'
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-077'
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-072'
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
1-136'
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
0-049'
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
0-19'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
0-177'
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Arsenal, Tottenham derbisiyle kendine geldi!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Tottenham'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Arsenal, ligde iki maç sonra kazandı.

calendar 22 Şubat 2026 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Tottenham derbisiyle kendine geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a konuk oldu. Arsenal, Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal, Eberechi Eze'nin 32. dakikadaki golüyle Tottenham deplasmanında 1-0 öne geçti. Tottenham, bu gole hemen cevap verdi ve Kolo Muani 34. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

Tottenham ile Arsenal arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Arsenal, 47. dakikada Viktor Gyökeres ve 61. dakikada Eberechi Eze'nin golleriyle durumu 3-1'e getirdi.

Konuk ekip Arsenal, Gyökeres ile 90+4. dakikada bir gol daha buldu ve maçı da 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'de bu sezon Premier Lig'de 6 kez ağları havalandıran Eze, bu gollerin 5 tanesini Tottenham'a karşı attı.

Arsenal, bu galibiyetle birlikte ligde iki beraberlik sonrası kazandı. Tottenham, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta kaybetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 61 puana ulaştı. Tottenham, 29 puanda kaldı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Tottenham, Fulham deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 43 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 15 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.