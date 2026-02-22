Stanojevic: ''Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz''

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



''RAKİBİMİZE FIRSAT TANIMADIK''



Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz." diye konuştu.



Serginho'yu yedeğe çekmesine de değinen Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı." ifadelerini kullandı.



