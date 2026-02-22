22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-181'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-059'

Stanojevic: ''Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz''

Fatih Karagümrük teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Samsunspor maçı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Şubat 2026 23:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanojevic: ''Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''RAKİBİMİZE FIRSAT TANIMADIK''

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz." diye konuştu.

Serginho'yu yedeğe çekmesine de değinen Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.