22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
0-070'
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
1-145'
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
1-030'
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
2-071'
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
3-067'
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Real Madrid'in yenilgisi sonrası Arda Güler manşetlerde!

LaLiga'nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna karşısında 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in performansı İspanyol basını tarafından eleştirildi.

calendar 22 Şubat 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'in yenilgisi sonrası Arda Güler manşetlerde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid, LaLiga'nın 25. haftasında deplasmanda Osasuna karşısında sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı Ante Budimir'in golüyle önde kapatırken, Vinicius Jr. 73. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Ancak maçın son anlarında Raul Garcia'nın golü Osasuna'ya üç puanı getirdi.
 
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıktı ve 83. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirdi. İspanyol basını, Arda'nın performansını farklı açılardan değerlendirdi.
 
MARCA: "TAKIM BUNU HİSSEDİYOR"
 
Marca, Arda'nın ilk yarıda kanatlara açıldığını ve Federico Valverde ile iyi iş birliği yaptığını yazdı; ancak ikinci yarıda neredeyse oyunda etkisiz kaldığını belirtti:
 
"Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid'in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor. Türk oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, mucizevi bir şekilde kaleyi bulmadı. Ardından yaptığı pas hatası neredeyse Osasuna'nın golüne dönüşüyordu."
 
AS: "ETKİSİZDİ"
 
AS, genç oyuncunun destek bulamayınca etkisiz kaldığını vurguladı:
 
"Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti. Osasuna'ya karşı ortada pek yoktu." 
 
MUNDO DEPORTIVO: "SÖNÜK KALDI"
 
Mundo Deportivo, Arda'nın genel performansının sönük kaldığını ifade etti:
 
"Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı."
 
SPORT: "VASAT BİR PERFORMANS"
 
Sport ise haberde, Arda'dan vasat bir performans geldiğini, maçın büyük bölümünde sahada olmasına rağmen hücumlarda etkisiz kaldığını ve savunmada zayıf kaldığını belirtti: 
 
"Türk oyuncudan vasat bir performans geldi; maçın neredeyse tamamında sahadaydı. Hücumlarda etkisiz kaldı ve savunmada zayıftı. Osasuna oyuncuları onun arkasında kolayca boşluklar bulup sayısal üstünlük sağladı."
 
Bu sonuçla Real Madrid zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçırmış oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 23 6 6 11 22 35 24
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 2 11 10 17 43 17
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
