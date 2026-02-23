Galatasaray, Davinson'u aradı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kritik Juventus rövanşı öncesi yaptığı rotasyon dikkat çekti.
Tecrübeli savunmacı Davinson Sanchez'i dinlendiren Buruk, Kolombiyalı yıldızın yokluğunda Wilfried Singo'yu stopere çekti.
Singo bireysel performansıyla geçer not alsa da, Sanchez'in savunmadaki liderliği ve tecrübesinin eksikliği sarı-kırmızılı savunmada net şekilde hissedildi.
