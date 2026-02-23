23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Antalya'da "WTA 125" tenis turnuvası heyecanı

Antalya WTA 125 turnuvasında tenis korunun önemli sporcularını ağırlayacak.

Antalya'da 'WTA 125' tenis turnuvası heyecanı
Antalya, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisine ev sahipliği yapacak.
Megasaray Tenis Akademisinden yapılan açıklamaya göre akademiye ait kortlarda 24 Şubat Salı günü başlayacak organizasyon, üç hafta sürecek.

Her hafta 115 bin dolar para ödülünün ve kritik WTA puanlarının dağıtılacağı turnuva serisi, dünya sıralamasının önemli isimlerini Antalya'nın toprak kortlarında buluşturacak.

Milli sporcular da dünyanın en iyi tenisçileriyle mücadele ederek hem tecrübe kazanma hem de WTA sıralamasında yükselmek için gereken puanları toplama şansı yakalayacak.

Üst üste ikinci kez Megasaray Tenis Akademisi kortlarında gerçekleşecek organizasyonun ilk hafta mücadeleleri, 1 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Girişlerin ücretsiz olduğu turnuvada ikinci hafta 3-8 Mart'ta, üçüncü hafta ise 10-15 Mart'ta tamamlanacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
