Advocaat'tan kalp kıran ayrılık

Curaçao Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Dick Advocaat, görevinden ayrıldı.
76 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, kızının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığı açıklandı.
Advocaat yönetiminde tarih yazan Curaçao, Dünya Kupası bileti alarak ülke futbolunda önemli bir başarıya imza atmıştı.
