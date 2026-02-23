23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
0-06'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-06'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Advocaat'tan kalp kıran ayrılık

Curaçao'yu 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Dick Advocaat, kızının sağlık durumu nedeniyle görevinden ayrıldı.

calendar 23 Şubat 2026 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Curaçao Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Dick Advocaat, görevinden ayrıldı.

76 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, kızının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığı açıklandı.

Advocaat yönetiminde tarih yazan Curaçao, Dünya Kupası bileti alarak ülke futbolunda önemli bir başarıya imza atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
