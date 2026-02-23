23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Sarıyer'den evinde bol gollü galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sarıyer, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

calendar 23 Şubat 2026 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarıyer'den evinde bol gollü galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sarıyer, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor, bu sezon kalesinde 115'inci golü gördü.

Sarıyer'in gollerini 7'nci dakikada Enver Kulasin, 9'uncu dakikada Cebrail Karayel, 21'inci dakikada Marcos Silva, 30'uncu dakikada Batuhan Kör ve 72'nci dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Adana Demirspor'da Murat Eser, 45+5'inci dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Sarıyer, puanını 34'e yükselterek haftayı 15'inci sırada tamamladı. Adana Demirspor ise eksi 39 puanla ligin son sırasındaki yerinde kaldı.

Gelecek hafta Sarıyer, deplasmanda Sakaryaspor ile; Adana Demirspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.