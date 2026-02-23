Chicago Bulls'un yaz döneminde kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı bildirildi.



Son takas dönemindeki hamlelerin ardından önemli ölçüde maaş boşluğu yaratması beklenen Bulls'un, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmeye odaklanacağı ifade ediliyor.



Jake Fischer'ın aktardığına göre, Chicago Bulls, Brooklyn Nets ve iki Los Angeles takımı, yaz aylarında kayda değer maaş boşluğuna sahip olması beklenen ekipler arasında gösteriliyor.



Chicago cephesinde ise öncelik net: Kanat pozisyonuna güç katmak.



Serbest oyuncu piyasasında Bulls'un değerlendirebileceği çeşitli isimler bulunuyor. Tecrübeli sınırsız serbest oyuncular Khris Middleton ve Tobias Harris, takıma anında katkı sağlayabilecek seçenekler arasında yer alıyor. Öte yandan Bennedict Mathurin ve Tari Eason gibi genç ve kısıtlı serbest oyuncular, uzun vadeli yapılanma açısından cazip alternatifler sunuyor.



Doğu Konferansı'nda 24-34'lük dereceyle 12. sırada yer alan Bulls, önümüzdeki sezonlarda playoff yarışında daha güçlü bir konuma gelmek için mali esneklik ile kadro uyumunu dengelemek zorunda kalacak.



Chicago'nun yaz dönemindeki hamleleri, franchise'ın yeniden yapılanma mı yoksa hızlı bir rekabetçi dönüş mü hedeflediğini netleştirecek.



