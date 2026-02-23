23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Chicago Bulls, bu yaz forvet takviyesi peşinde

Chicago Bulls'un yaz döneminde kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığı bildirildi.

calendar 23 Şubat 2026 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Son takas dönemindeki hamlelerin ardından önemli ölçüde maaş boşluğu yaratması beklenen Bulls'un, özellikle kanat rotasyonunu güçlendirmeye odaklanacağı ifade ediliyor.

Jake Fischer'ın aktardığına göre, Chicago Bulls, Brooklyn Nets ve iki Los Angeles takımı, yaz aylarında kayda değer maaş boşluğuna sahip olması beklenen ekipler arasında gösteriliyor.

Chicago cephesinde ise öncelik net: Kanat pozisyonuna güç katmak.

Serbest oyuncu piyasasında Bulls'un değerlendirebileceği çeşitli isimler bulunuyor. Tecrübeli sınırsız serbest oyuncular Khris Middleton ve Tobias Harris, takıma anında katkı sağlayabilecek seçenekler arasında yer alıyor. Öte yandan Bennedict Mathurin ve Tari Eason gibi genç ve kısıtlı serbest oyuncular, uzun vadeli yapılanma açısından cazip alternatifler sunuyor.

Doğu Konferansı'nda 24-34'lük dereceyle 12. sırada yer alan Bulls, önümüzdeki sezonlarda playoff yarışında daha güçlü bir konuma gelmek için mali esneklik ile kadro uyumunu dengelemek zorunda kalacak.

Chicago'nun yaz dönemindeki hamleleri, franchise'ın yeniden yapılanma mı yoksa hızlı bir rekabetçi dönüş mü hedeflediğini netleştirecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
