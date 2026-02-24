Trendyol 1. Lig'de puan durumu!

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta 4 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.
Sahasında Serikspor'u 4-0 yenen Erzurumspor FK, puanını 57'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın sonuçları, puan durumu ve 28. haftanı programı şöyle:
Sonuçlar:
Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: 0-3
Boluspor-İstanbulspor: 0-1
Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: 4-0
Erzurumspor FK-Serikspor: 4-0
Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Manisa FK: 1-2
Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: 4-1
SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: 5-0
Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: 1-0
- Puan durumu:
Not: Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.
28. HAFTA
27 Şubat Cuma:
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK
28 Şubat Cumartesi:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler
1 Mart Pazar:
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer
2 Mart Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|27
|16
|9
|2
|57
|19
|38
|57
|2.ESENLER EROKSPOR
|27
|16
|8
|3
|65
|22
|43
|56
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|16
|6
|5
|56
|30
|26
|54
|4.ARCA ÇORUM FK
|27
|14
|5
|8
|43
|31
|12
|47
|5.SİPAY BODRUM FK
|27
|13
|6
|8
|55
|28
|27
|45
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|27
|12
|9
|6
|38
|22
|16
|45
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|27
|11
|8
|8
|36
|36
|0
|41
|8.MANİSA FK
|27
|11
|7
|9
|42
|40
|2
|40
|9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|10
|9
|8
|51
|34
|17
|39
|10.BANDIRMASPOR
|27
|11
|6
|10
|38
|31
|7
|39
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|27
|10
|8
|9
|39
|29
|10
|38
|12.BOLUSPOR
|27
|11
|5
|11
|47
|38
|9
|38
|13.İSTANBULSPOR
|27
|9
|11
|7
|36
|39
|-3
|38
|14.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|27
|8
|11
|8
|35
|29
|6
|35
|15.SMS GRUP SARIYER
|27
|10
|4
|13
|30
|35
|-5
|34
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|27
|9
|5
|13
|32
|36
|-4
|32
|17.SERİKSPOR
|27
|8
|5
|14
|29
|53
|-24
|29
|18.SAKARYASPOR
|27
|6
|6
|15
|34
|52
|-18
|24
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|0
|7
|20
|19
|74
|-55
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|27
|0
|3
|24
|16
|120
|-104
|-45
