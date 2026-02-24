23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
1-1
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
1-0
23 Şubat
Everton-M. United
0-1
23 Şubat
Alaves-Girona
2-2
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
1-0
23 Şubat
Bologna-Udinese
1-0

Trendyol 1. Lig'de puan durumu!

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde.

calendar 24 Şubat 2026 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 27. hafta 4 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Serikspor'u 4-0 yenen Erzurumspor FK, puanını 57'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın sonuçları, puan durumu ve 28. haftanı programı şöyle:

Sonuçlar:

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: 0-3

Boluspor-İstanbulspor: 0-1

Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Erzurumspor FK-Serikspor: 4-0

Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Manisa FK: 1-2

Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: 4-1

SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: 5-0

Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: 1-0

 

- Puan durumu:

  O G B M A Y AV P
1.ERZURUMSPOR FK 27 16 9 2 57 19 38 57
2.ESENLER EROKSPOR 27 16 8 3 65 22 43 56
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 16 6 5 56 30 26 54
4.ARCA ÇORUM FK 27 14 5 8 43 31 12 47
5.SİPAY BODRUM FK 27 13 6 8 55 28 27 45
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 27 12 9 6 38 22 16 45
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 27 11 8 8 36 36 0 41
8.MANİSA FK 27 11 7 9 42 40 2 40
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 27 10 9 8 51 34 17 39
10.BANDIRMASPOR 27 11 6 10 38 31 7 39
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 27 10 8 9 39 29 10 38
12.BOLUSPOR 27 11 5 11 47 38 9 38
13.İSTANBULSPOR 27 9 11 7 36 39 -3 38
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR 27 8 11 8 35 29 6 35
15.SMS GRUP SARIYER 27 10 4 13 30 35 -5 34
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 27 9 5 13 32 36 -4 32
17.SERİKSPOR 27 8 5 14 29 53 -24 29
18.SAKARYASPOR 27 6 6 15 34 52 -18 24
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 0 7 20 19 74 -55 7
20.ADANA DEMİRSPOR 27 0 3 24 16 120 -104 -45
Not: Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.

28. HAFTA

27 Şubat Cuma:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor 

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK 

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK 

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK 

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler 

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor 

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor 

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor 

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer 

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK 

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.