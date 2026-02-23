23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-029'
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
0-030'
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
0-01'
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Fenerbahçe'de Levent Mercan 10 maç sonra geri döndü!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay ve 10 maçın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıktı.

calendar 23 Şubat 2026 20:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Levent Mercan 10 maç sonra geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.

Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.