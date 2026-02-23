Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.
Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Fenerbahçe'de Levent Mercan 10 maç sonra geri döndü!
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay ve 10 maçın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.
