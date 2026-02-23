Fenerbahçe'de Musaba geri döndü!

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.
Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.
