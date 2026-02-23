22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-190'
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-180'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-058'

Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray'ın Konyaspor maçında iptal edilen golüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 22 Şubat 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, Galatasaray'ın Konyaspor maçında iptal edilen golüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

MHK Başkanı Gündoğdu, "Hocam pozisyon hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından, "Boey, rakibinin topla oynama becerisini açıkça etkiliyor. VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor." dedi.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane ile Tümosan Konyaspor karşısında bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

Sacha Boey, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.

Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı.

Pozisyonu birkaç defa izleyen Karaoğlan, ofsayt kararı verdi.





  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
