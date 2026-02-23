Muğlaspor liderliği evinde kaybetti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenip liderlik koltuğuna oturan Muğlaspor, evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalarak zirveden indi.



Evinde 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar koltuğu yeniden Batman Petrolspor'a devretti. Bir maçı eksik olan Muğlaspor 57 puanla ikinci sıraya gerilirken, Batman Petrolspor ise 58 puana yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisi son bulan Muğlaspor yenilmezlik serisini ise 16 karşılaşmaya çıkardı.



Son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybeden Muğlaspor, 16 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kaldı. Teknik direktör Besim Durmuş, mutlak galibiyet için çıktıkları maçta 1 puana razı olduklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak bizi üzdü ancak ipler bizim elimizde. Bir maçımız eksik, mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Muğlaspor bu hafta deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.



