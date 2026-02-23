23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Muğlaspor liderliği evinde kaybetti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 27. haftasında Muğlaspor evinde İskenderunspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği kaybetti.

calendar 23 Şubat 2026 12:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor liderliği evinde kaybetti
2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenip liderlik koltuğuna oturan Muğlaspor, evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kalarak zirveden indi.

Evinde 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar koltuğu yeniden Batman Petrolspor'a devretti. Bir maçı eksik olan Muğlaspor 57 puanla ikinci sıraya gerilirken, Batman Petrolspor ise 58 puana yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisi son bulan Muğlaspor yenilmezlik serisini ise 16 karşılaşmaya çıkardı.

Son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybeden Muğlaspor, 16 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kaldı. Teknik direktör Besim Durmuş, mutlak galibiyet için çıktıkları maçta 1 puana razı olduklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak bizi üzdü ancak ipler bizim elimizde. Bir maçımız eksik, mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Muğlaspor bu hafta deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
