Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, son haftalardaki performansıyla toparlandı.
Ligin 23. haftasında Göztepe engelini 4-0'la geçerek yenilmezlik serisini 12 maça yükselten Beşiktaş, her hafta kazandığı puanlarla kendini bulmaya başladı.
İlk haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarının umudunu erken tüketen siyah-beyazlılar, rakiplerinin arkasına düşerek kısa sürede şampiyonluk yarışından uzaklaştı.
- Puan cetvelinde yükselmeye başladı
Beşiktaş, 12 maçlık seride her hafta topladığı puanlarla sıralamada yükseldi.
Süper Lig'de son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından haftayı 17 puanla 7. basamakta bitiren Beşiktaş, yenilmezlik serisi sonrası puanını 43'e yükselterek sıralamanın 4. basamağına yerleşti.
- Güneş dönemindeki seriye az kaldı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iki farklı dönemde iki kez uzun süreli yenilmezlik serisi yakaladı.
Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci şampiyonluğunu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 14 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın 2022-2023'teki ikinci görev döneminde 15 maçta rakiplerinin bileğini bükmesine izin vermedi.
Güneş'le ilk serisinde 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın 15 maçlık serisinde ise 12 karşılaşmayı kazandı, 3 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.
- Sergen Yalçın en uzun serisine imza attı
Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, ilk dönemindeki yenilmezlik serisini geride bırakmayı başardı.
Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021'i şampiyonlukla taçlandıran siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda üst üste 9 maçta rakiplerinin 3 puan almasına izin vermedi.
Yalçın, 9 maçlık yenilmezlik serisini ikinci döneminde 12 karşılaşmaya yükseltti.
- Direkt rakiplerine kaybetmedi
Şampiyonluk yarışında geride kaldıktan sonra hedefine Avrupa kupalarına katılmayı alan siyah-beyazlılar, 12 maçlık süreçte aynı amaca ulaşmak isteyen rakiplerinin sevinmesine izin vermedi.
Trabzonspor'la 3-3 berabere kalarak aradaki puan farkının açılmasına izin vermeyen Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 3-2 yenerek aradaki farkı 7 puana yükseltirken, Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek rakibini 2 puan geride bıraktı ve İzmir ekibini 4. basamaktaki yerinden indirerek kendi yerleşti.
- Dolmabahçe "kale" oldu
Beşiktaş'ın yenilmezlik serisinde iç saha performansı etkili oldu.
12 maçlık bölümde rakiplerini Dolmabahçe'de 7 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Beşiktaş, deplasmanda da 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
