23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, son haftalardaki performansıyla toparlandı.

calendar 23 Şubat 2026 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, son haftalardaki performansıyla toparlandı.

Ligin 23. haftasında Göztepe engelini 4-0'la geçerek yenilmezlik serisini 12 maça yükselten Beşiktaş, her hafta kazandığı puanlarla kendini bulmaya başladı.

İlk haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarının umudunu erken tüketen siyah-beyazlılar, rakiplerinin arkasına düşerek kısa sürede şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

- Puan cetvelinde yükselmeye başladı

Beşiktaş, 12 maçlık seride her hafta topladığı puanlarla sıralamada yükseldi.

Süper Lig'de son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından haftayı 17 puanla 7. basamakta bitiren Beşiktaş, yenilmezlik serisi sonrası puanını 43'e yükselterek sıralamanın 4. basamağına yerleşti.

- Güneş dönemindeki seriye az kaldı

Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iki farklı dönemde iki kez uzun süreli yenilmezlik serisi yakaladı.

Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci şampiyonluğunu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 14 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın 2022-2023'teki ikinci görev döneminde 15 maçta rakiplerinin bileğini bükmesine izin vermedi.

Güneş'le ilk serisinde 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın 15 maçlık serisinde ise 12 karşılaşmayı kazandı, 3 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

- Sergen Yalçın en uzun serisine imza attı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, ilk dönemindeki yenilmezlik serisini geride bırakmayı başardı.

Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021'i şampiyonlukla taçlandıran siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda üst üste 9 maçta rakiplerinin 3 puan almasına izin vermedi.

Yalçın, 9 maçlık yenilmezlik serisini ikinci döneminde 12 karşılaşmaya yükseltti.

- Direkt rakiplerine kaybetmedi

Şampiyonluk yarışında geride kaldıktan sonra hedefine Avrupa kupalarına katılmayı alan siyah-beyazlılar, 12 maçlık süreçte aynı amaca ulaşmak isteyen rakiplerinin sevinmesine izin vermedi.

Trabzonspor'la 3-3 berabere kalarak aradaki puan farkının açılmasına izin vermeyen Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 3-2 yenerek aradaki farkı 7 puana yükseltirken, Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek rakibini 2 puan geride bıraktı ve İzmir ekibini 4. basamaktaki yerinden indirerek kendi yerleşti.

- Dolmabahçe "kale" oldu

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisinde iç saha performansı etkili oldu.

12 maçlık bölümde rakiplerini Dolmabahçe'de 7 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş, deplasmanda da 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.