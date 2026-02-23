Zeren Spor, play-off turu rövanşında Palmberg karşısında

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i konuk edecek.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda 24 Şubat Salı günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Predrag Balandzic hakem ikilisi yönetecek.
Zeren Spor, Almanya'da Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 yenmişti.
Rövanş maçının sonucuna göre eşleşmede turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
