23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Zeren Spor, play-off turu rövanşında Palmberg karşısında

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Palmberg Schwerin'i sahasında seyircisi önünde ağırlayacak.

calendar 23 Şubat 2026 10:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor, play-off turu rövanşında Palmberg karşısında
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Alman kulübü Palmberg Schwerin'i konuk edecek.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda 24 Şubat Salı günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Predrag Balandzic hakem ikilisi yönetecek.

Zeren Spor, Almanya'da Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan ilk maçta rakibini 3-1 yenmişti.

Rövanş maçının sonucuna göre eşleşmede turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
