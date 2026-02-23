23 Şubat
Avcılar'daki kızların büyük başarısı; 2 yılda 1'inci Lig'e

Avcılar Cihangirspor Kadın Takımı, 2 yılda 2 ligde şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

calendar 23 Şubat 2026 15:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Avcılar Cihangirspor Kadın Takımı, iki yılda iki ligde şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı.

Türkiye Kadınlar 2'nci Ligi D Grubu'na bu sezon yükselen ve iki sezondur hiç yenilmeyen Cihangirspor Kadın Futbol Takımı, geçen Eylül ayından bu yana oynadığı 11 maçın tümünü kazandı. Avcılarlı kızlar; D Grubu'nda oynadığı 11 maçta rakip kalelere 44 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu hafta Tuzlaspor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 1 hafta şampiyonluğunu ilan eden Cihangirspor Kadın Futbol Takımı, en yakın rakibi Sancaktepe Belediyespor'un 5 puan önünde 33 puan topladı. Şampiyon sporcular, karşılaşmanın ardından sahada tur atarak kutlama yaptı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Avcılar Atatürk Stadyumu'nda büyük bölümü kadın taraftarlardan oluşan seyircilerin önüne bu sezon son kez çıkan şampiyon ekipteki kızlar, sahada sevinçle birbirlerine sarıldı. Başkan Yunus Yıldırım, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Takım artık 1'inci Lig'e çıktı. Bundan sonra inşallah Süper Lig olur. Buraya Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u getirmek istiyoruz. Her şey Avcılar için" diye konuştu. Cihangirspor yöneticisi, aynı zamanda Cihangir Mahallesi Muhtarı Ergün Çoban, şampiyonlukta takıma gönül vermiş herkesin katkısının büyük olduğunu söyledi.

KAPTAN ESRA'NIN 9'UNCU ŞAMPİYONLUĞU

Öte yandan Avcılar Cihangirspor Kadın Takımı Kaptanı Esra Erol da 9'uncu şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşadı. Daha önce A Milli Kadın Futbol Takımı ve Beşiktaş'ta kaptanlık yapan tecrübeli futbolcu; Konak Belediyespor, Zeytinburnu ve Beşiktaş'taki şampiyonluklarının ardından Avcılar Cihangirspor'da da şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, alınan iki şampiyonlukta önemli katkı sağlarken, tecrübelerini genç takım arkadaşlarına da aktarıyor. Kaptan Esra Erol, şampiyonluk maçının ardından takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
