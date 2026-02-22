Celta 3 puana son nefeste uzandı

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Celta Vigo ile Mallorca kozlarını paylaştı.



Estadio de Balaídos'ta oynanan mücadeleyi Celta Vigo 2-0 kazandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 85 ve 90+5. dakikalarda Iago Aspas kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Celta puanını 37'ye çıkarttı. Mallorca ise haftayı küme düşme potasında 24 puanla tamamladı.



GELECEK MAÇLARI



Celta Vigo önümüzdeki hafta Girona ile deplasmanda karşılaşacak. Mallorca ise sahasında Socıedad'ı ağırlayacak.