Murillo golle tanıştı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı formayla üçüncü maçında gol sevinci yaşayan Panamalı oyuncu, takımının organize atağını golle sonuçlandırdı.
36. dakikada Ersin Destanoğlu ve Asllani paslaşmasıyla başlayan atakta topu, sağ çaprazdan sert bir şutla ağlara gönderen Murillo skoru 2-0'a taşıdı.
Bu sezon savunma oyuncularından gol katkısı almakta güçlük yaşayan Beşiktaş'ta Murillo, gol atan üçüncü defans oldu. Panamalı oyuncudan önce Emirhan Topçu ve Tiago Djalo, birer gol atmıştı.
Siyah-beyazlı formayla üçüncü maçında gol sevinci yaşayan Panamalı oyuncu, takımının organize atağını golle sonuçlandırdı.
36. dakikada Ersin Destanoğlu ve Asllani paslaşmasıyla başlayan atakta topu, sağ çaprazdan sert bir şutla ağlara gönderen Murillo skoru 2-0'a taşıdı.
Bu sezon savunma oyuncularından gol katkısı almakta güçlük yaşayan Beşiktaş'ta Murillo, gol atan üçüncü defans oldu. Panamalı oyuncudan önce Emirhan Topçu ve Tiago Djalo, birer gol atmıştı.