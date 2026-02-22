22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
0-030'
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
0-031'
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-157'
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
0-013'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-283'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Stoilov: ''Bu skoru hiç hak etmedik''

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 4-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

calendar 22 Şubat 2026 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 23:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Stoilov: ''Bu skoru hiç hak etmedik''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Stoilov'un maç sonu sözleri şu şekilde:

"Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim. Bence bu şekilde farklı kaybetmeyi hak etmedik. Gerçekten kötü bir sonuç. Çok üzgünüz. Çok basit hatalar yaptık ve goller yedik. Bununla beraber takımım sahada hırslı, agresif, ikili mücadeleleri kazanan bir görüntü sergiledi. Çok fazla bireysel hata sonucu istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Çok üzgünüz.

Bizim için en önemli nokta, galibiyetlere hızlı dönmeliyiz. Umarım hiçbir oyuncum da sakatlanmaz. Sakatlıklardan çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yaptığımız bireysel hataları da ortadan kaldırmalıyız. Disiplin, taktik, hırs anlamında iyiyiz. Bu yüzden bireysel hataları ortadan kaldırırsak galibiyetlere bir an önce döneriz."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık ve maalesef böyle kötü bir sonuçla ayrılmış oluyoruz. Dinamizm, taktik anlamında iyiydik ama bu basit hatalar rakibe avantaj sağladı. Beşiktaş ara dönemde önemli transferler yaptı. İyi ve kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı her hata pahalıya patlıyor. Beşiktaş'a karşı uzun süre kaybetmemiştik. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Basit hatalar rakibe büyük avantaj sağladı. Ben de böyle bir skordan mutsuzum. Basit hatalar yaptık. Rakibimiz de bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor." diye konuştu.

''İSTEDİĞİMİZ ANTRENMANLARI YAPAMADIK''

Hücum hattında görev alan oyuncuların sakatlıklar yaşadığını aktaran tecrübeli teknik adam, bu durumun performanslarını etkilediğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam Stoilov, sakatlıklar hakkında şunları kaydetti:

"Puan anlamında geçen haftaya kadar sezonun başındakiyle aynı puanı toplamıştık. Kompakt ve organize oyun oynuyoruz. Normalde bugünkü basit hataları yapmıyoruz. Birçok oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde istediğimiz idmanları yapamadık. Onların da dönmesiyle tekrar performansımıza dönüp problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum. Her takımın zor anları oluyor. Sezon başında kimse Göztepe'nin bu pozisyonda olacağını düşünmüyordu. Mücadeleci ve agresif oyun tarzımız var, tekrar oraya döneceğiz. Bugünkü hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Göztepe ailesi olarak çok çalışarak eski halimize geri döneceğiz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.