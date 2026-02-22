Stoilov: ''Bu skoru hiç hak etmedik''

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kaybeden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Stoilov'un maç sonu sözleri şu şekilde:



"Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim. Bence bu şekilde farklı kaybetmeyi hak etmedik. Gerçekten kötü bir sonuç. Çok üzgünüz. Çok basit hatalar yaptık ve goller yedik. Bununla beraber takımım sahada hırslı, agresif, ikili mücadeleleri kazanan bir görüntü sergiledi. Çok fazla bireysel hata sonucu istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Çok üzgünüz.



Bizim için en önemli nokta, galibiyetlere hızlı dönmeliyiz. Umarım hiçbir oyuncum da sakatlanmaz. Sakatlıklardan çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yaptığımız bireysel hataları da ortadan kaldırmalıyız. Disiplin, taktik, hırs anlamında iyiyiz. Bu yüzden bireysel hataları ortadan kaldırırsak galibiyetlere bir an önce döneriz."



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yediğimiz gollerde basit hatalar yaptık ve maalesef böyle kötü bir sonuçla ayrılmış oluyoruz. Dinamizm, taktik anlamında iyiydik ama bu basit hatalar rakibe avantaj sağladı. Beşiktaş ara dönemde önemli transferler yaptı. İyi ve kaliteli oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı her hata pahalıya patlıyor. Beşiktaş'a karşı uzun süre kaybetmemiştik. Bugün aldığımız sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Basit hatalar rakibe büyük avantaj sağladı. Ben de böyle bir skordan mutsuzum. Basit hatalar yaptık. Rakibimiz de bunları güçlü bir şekilde değerlendirdi. Bir an önce galip gelmeye başlamamız gerekiyor." diye konuştu.



''İSTEDİĞİMİZ ANTRENMANLARI YAPAMADIK''



Hücum hattında görev alan oyuncuların sakatlıklar yaşadığını aktaran tecrübeli teknik adam, bu durumun performanslarını etkilediğini dile getirdi.



Tecrübeli teknik adam Stoilov, sakatlıklar hakkında şunları kaydetti:



"Puan anlamında geçen haftaya kadar sezonun başındakiyle aynı puanı toplamıştık. Kompakt ve organize oyun oynuyoruz. Normalde bugünkü basit hataları yapmıyoruz. Birçok oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde istediğimiz idmanları yapamadık. Onların da dönmesiyle tekrar performansımıza dönüp problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum. Her takımın zor anları oluyor. Sezon başında kimse Göztepe'nin bu pozisyonda olacağını düşünmüyordu. Mücadeleci ve agresif oyun tarzımız var, tekrar oraya döneceğiz. Bugünkü hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Göztepe ailesi olarak çok çalışarak eski halimize geri döneceğiz."



