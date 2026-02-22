Okan Buruk: 'Hedefimiz 4. şampiyonluk'

Galatasaray camiası, GSYİAD için düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı teknik adamın sözleri şu şekilde:
"Galatasaray'ın başarısı için çok büyük bir emek sarf ediyoruz. 3 tane şampiyonluk yaşadık, hedefimiz 4. şampiyonluk.
O yüzden burada Avrupa'da çok önemli bir sene bizi bekliyor. Galatasaray taraftarıyla birlikte çok büyük başarılara imza atacağız."
