Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız belirsizliği yaşanıyor.
Torino devinin, Como'ya 2-0 kaybettiği maçta sakatlanan sakatlanan milli futbolcunun durumu henüz netleşmedi.
İtalyan basını, Como maçında baldırından sakatlanan Kenan Yıldız'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğunu yazdı.
SPALLETTI'DEN AÇIKLAMA
Maç sonrası DAZN mikrofonlarına konuşan Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın baldırına darbe aldığını açıkladı. Oyuncunun maçı tamamlamak için dişini sıktığını ancak karşılaşma sonunda buz tedavisi uygulandığını belirtti.
PERFORMANSI
Bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıkan milli yıldız, 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
