23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
2-010'
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
1-010'
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Timur Er'den uzun atlamada Türkiye rekoru

Osmaniyeli sporcu Timur Er, uzun atlamada 7,53 metrelik rekoruyla U18 Türkiye şampiyonu oldu

calendar 23 Şubat 2026 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Timur Er'den uzun atlamada Türkiye rekoru
Osmaniyeli sporcu Timur Er, uzun atlamada 7,53 metrelik derecesiyle U18 Türkiye Salon Rekoru'nu kırarak şampiyon oldu.

İstanbul'da 21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaş altı (U18) Türkiye Salon Şampiyonası'na Osmaniye'den, Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Timur Er katıldı.

Genç atlet, uzun atlamada daha önce 7,35 metre ile Emre Karataş'a ait olan rekoru geride bırakarak adını Türk atletizm tarihine yazdırdı. Bu büyük başarısıyla Timur Er, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek U18 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ederek Osmaniye'nin ve ülkenin gurur kaynağı oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, sporcuyu yetiştiren antrenör İshak Nizamoğlu'nu tebrik edip, bu anlamlı başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Çebi, "Osmaniye'mizden yükselen bu büyük başarı, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir" dedi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
