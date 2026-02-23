Akasya Durağı Yeniden Başlayacak mı 2026?

Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrar bölümleriyle hâlâ ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı'nın, 2026 sonbaharında yepyeni bir formatla ekranlara döneceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak bu iddiaların merkezinde resmi bir yapım şirketi duyurusundan ziyade, bireysel sosyal medya paylaşımları yer alıyor.

Dizinin yeniden çekileceği söylentileri, senarist İbrahim Ethem Aşkın'ın sosyal medya hesabından yaptığı heyecan verici açıklamalarla başladı.

Tarih Verildi: Aşkın, yaptığı paylaşımda "Belki de Eylül 2026'da, belki bu yaz Kanal D ekranlarında 'Akasya Durağı Yeniden' kemik kadrosu değişmeden sizlerle..." ifadelerini kullandı.

14 Yıl Sonrası: Hikayenin günümüz Türkiye'sine uyarlanacağı ve taksi durağındaki karakterlerin 14 yıl sonraki hayatlarının kaleme alındığı belirtildi.

Sosyal medyadaki bu dalgalanmanın ardından, televizyon kulislerinin bilinen isimlerinden gazeteci Birsen Altuntaş iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Altuntaş, dizinin orijinal yapımcısı (Erler Film) veya yayıncı kanalla resmi bir anlaşma yapılmadığını ve yeniden çekilme iddialarının şu an için gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sektör temsilcileri de böylesine büyük bir projenin ancak yapım şirketi veya kanal yönetimi tarafından yapılacak resmi bir basın bülteniyle kesinleşebileceğinin altını çiziyor.

Resmi bir teyit olmamasına rağmen, projenin hayata geçmesi durumunda kadroda kimlerin olacağı en çok tartışılan konu oldu:

Eski Kadro Beklentisi: Cezmi Baskın (Osman Ağa), Levent Ülgen (Sinan), Onur Şan (Seyit) gibi fenomen isimlerin projede yeniden bir araya gelmesi hayal ediliyor.

Nuri Baba Detayı: 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya'nın canlandırdığı "Nuri Baba" karakterinin boşluğunu doldurmak için usta oyuncu Halil Ergün'e teklif götürüleceği söylentileri de iddialar arasında yer aldı.

Şu anki tabloya göre; "Akasya Durağı Yeniden" projesi resmi bir prodüksiyon aşamasına geçmiş değil. İddialar, daha çok senaryo aşamasında olan ve kanal/yapımcı arayan bir fikir taslağının yansıması konumunda. İlerleyen günlerde yetkili kurumlardan resmi bir onay gelene kadar bu haberlerin bir "beklenti ve iddia" düzeyinde değerlendirilmesi gerekiyor.