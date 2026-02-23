Ozan Kabak'tan sürpriz hamle! Başvuru yaptı

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Milli oyuncu Ozan Kabak, uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara döndü.



Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir de gol atan genç oyuncunun talipleri artarken 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili iddiayı Alman basını duyurdu.



25 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla İspanya ve İtalya'dan kulüplerin dikkatini çekerken yaz transfer dönemi öncesi bir sürpriz yaşandı. Ozan Kabak'ın Alman vatandaşlığına başvurduğu ortaya çıktı.



Milli oyuncu, Alman vatandaşı olursa aynı zaman Avrupa Birliği vatandaşı da olacağı için Avrupa kulüplerinde yerli statüsünde oynayabilecek. Bu durum da Ozan Kabak'ın transfer döneminde öncelikli hedef olmasını sağlayacak.







