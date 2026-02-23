23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Ozan Kabak'tan sürpriz hamle! Başvuru yaptı

Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Alman vatandaşlığına başvuru yaptığı ortaya çıktı.

calendar 23 Şubat 2026 13:50
Fotoğraf: X.com
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Milli oyuncu Ozan Kabak, uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara döndü.

Takımının Köln ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir de gol atan genç oyuncunun talipleri artarken 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili iddiayı Alman basını duyurdu.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği performansla İspanya ve İtalya'dan kulüplerin dikkatini çekerken yaz transfer dönemi öncesi bir sürpriz yaşandı. Ozan Kabak'ın Alman vatandaşlığına başvurduğu ortaya çıktı.

Milli oyuncu, Alman vatandaşı olursa aynı zaman Avrupa Birliği vatandaşı da olacağı için Avrupa kulüplerinde yerli statüsünde oynayabilecek. Bu durum da Ozan Kabak'ın transfer döneminde öncelikli hedef olmasını sağlayacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
