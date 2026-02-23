Beşiktaş'tan ayrıldı; Kayserispor'a çok yakın!

Kayserispor'da teknik direktörlük için Moe sesleri...
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
Radyo Spor'da yer alan habere göre; Kayserispor yönetiminin Moe ile temaslarını hızlandırdığı ve kısa süre içinde resmi adımın atılabileceği öğrenildi.
Uzun yıllar Norveç ekibi Molde'de görev yapan 55 yaşındaki teknik adam, son dönemde Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki teknik ekibinde yer almıştı.
DJALOVIC'İN KARNESİ KÖTÜ
Kayserispor'a 12 Ekim'de gelen Radomir Djalovic, çıktığı 15 maçta 0.87 puan ortalaması yakalayabildi.
Sarı kırmızılılar, bu hafta sonu 8 maçlık galibiyet hasretini Antalyaspor karşısında tek golle bitirmişti.
