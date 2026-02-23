23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Beşiktaş'tan ayrıldı; Kayserispor'a çok yakın!

Radomir Djalovic ile küme düşme hattına demir atan Kayserispor, Solskjaer ile birlikte Beşiktaş'ta görev alan Erling Moe ile temaslarını artırdı.

calendar 23 Şubat 2026 15:02
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan ayrıldı; Kayserispor'a çok yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayserispor'da teknik direktörlük için Moe sesleri...

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Radyo Spor'da yer alan habere göre; Kayserispor yönetiminin Moe ile temaslarını hızlandırdığı ve kısa süre içinde resmi adımın atılabileceği öğrenildi.

Uzun yıllar Norveç ekibi Molde'de görev yapan 55 yaşındaki teknik adam, son dönemde Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'taki teknik ekibinde yer almıştı.

DJALOVIC'İN KARNESİ KÖTÜ

Kayserispor'a 12 Ekim'de gelen Radomir Djalovic, çıktığı 15 maçta 0.87 puan ortalaması yakalayabildi.

Sarı kırmızılılar, bu hafta sonu 8 maçlık galibiyet hasretini Antalyaspor karşısında tek golle bitirmişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.