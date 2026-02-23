23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
0-028'
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
0-029'
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Domenico Tedesco'dan ilk 11 ve sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

calendar 23 Şubat 2026 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan ilk 11 ve sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ 11'LERİ ÇIKARTIYORUZ"

Tedesco, odağın tamamen lig maçında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce bugünkü maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz. Süper Lig'de oynanan her maç zor."

Deneyimli teknik adam, sakatlık ve eksiklerin kadro planlamasında belirleyici olduğunu belirtti.

MERT MÜLDÜR - KEREM AKTÜRKOĞLU

Yüksek tempolu oyuncuların yük yönetimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tedesco:

"Sakatları ve eksikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mert Müldür ve Kerem gibi oyuncular maç içerisinde çok fazla sprint atan oyuncular. Bu yüzden onları korumamız ve dikkat etmemiz gerekiyor."

KADRO TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Sistem tercihiyle ilgili de konuşan Tedesco, savunma düzenine değinerek:

"Bugün 4'lü oynayacağız ama bir sonraki maçı bilmiyorum. Skriniar bu takımın kalbi ve kaptanı. Bizi dışarıdan destekleyecek ve her zaman takımla birlikte. Birkaç hafta bizimle olmayacak ve bizim de çözüm bulmamız gerekiyor. Çağlar da çözümlerden birisi. Kaptanlarımızdan biri ve hiç şüphe yok ki iyi bir iş çıkaracak."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 51 20 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 19 31 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.