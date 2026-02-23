Domenico Tedesco'dan ilk 11 ve sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.



"EN İYİ 11'LERİ ÇIKARTIYORUZ"



Tedesco, odağın tamamen lig maçında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Her şeyden önce bugünkü maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz. Süper Lig'de oynanan her maç zor."



Deneyimli teknik adam, sakatlık ve eksiklerin kadro planlamasında belirleyici olduğunu belirtti.



MERT MÜLDÜR - KEREM AKTÜRKOĞLU



Yüksek tempolu oyuncuların yük yönetimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tedesco:



"Sakatları ve eksikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mert Müldür ve Kerem gibi oyuncular maç içerisinde çok fazla sprint atan oyuncular. Bu yüzden onları korumamız ve dikkat etmemiz gerekiyor."



KADRO TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA



Sistem tercihiyle ilgili de konuşan Tedesco, savunma düzenine değinerek:



"Bugün 4'lü oynayacağız ama bir sonraki maçı bilmiyorum. Skriniar bu takımın kalbi ve kaptanı. Bizi dışarıdan destekleyecek ve her zaman takımla birlikte. Birkaç hafta bizimle olmayacak ve bizim de çözüm bulmamız gerekiyor. Çağlar da çözümlerden birisi. Kaptanlarımızdan biri ve hiç şüphe yok ki iyi bir iş çıkaracak."



