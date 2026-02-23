FIFA, oyunun temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi azaltmak amacıyla yeni bir kural değişikliği önerdi.
Sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi gören futbolcuların en az 1 dakika boyunca oyun alanı dışında kalması planlanıyor.
Söz konusu düzenleme, cumartesi günü yapılacak International Football Association Board (IFAB) yıllık genel kurul toplantısında onaya sunulacak.
AMAÇ ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK
Mevcut kurallarda sakatlanan oyuncuların ne kadar süre saha dışında kalacağına dair net bir zaman sınırı bulunmuyor. Ligler ve organizasyonlar kendi uygulamalarını belirleyebiliyor.
FIFA, Aralık ayında düzenlenen Arab Cup'ta iki dakikalık saha dışı kalma süresini test etmişti. Ancak bu uygulama yoğun eleştiri alınca, IFAB içinde 1 dakikalık "uzlaşma formülü" gündeme geldi.
BBC Sport'un haberine göre, bazı çevreler 1 dakikalık zorunlu çıkışın takımı kısa süreliğine 10 kişi bırakacağı için gol yeme riskini artırabileceğini savunuyor.
Öte yandan, bazı oyuncuların oyunu soğutmak amacıyla sakatlık numarası yaptığı düşünülüyor. Ancak sürenin uzatılmasının gerçekten sakatlanan futbolcuları gereksiz şekilde cezalandırabileceği yönünde endişeler de bulunuyor.
MUHTEMEL İSTİSNALAR
Teklif edilen düzenlemede bazı istisnalar da yer alıyor:
- Rakip oyuncu sarı veya kırmızı kart görürse, sakatlanan futbolcu 1 dakika beklemek zorunda olmayacak.
- Kaleciler bu kuraldan muaf tutulacak.
- Penaltı atışını kullanacak oyuncunun saha içinde kalmasına izin verilebilecek.
FIFA'dan yeni kural: Sakatlanan oyuncu 1 dakika dışarıda kalacak
FIFA, sakatlık nedeniyle tedavi gören oyuncuların en az 1 dakika saha dışında kalmasını zorunlu kılan yeni kural önerisini IFAB'a sunmaya hazırlanıyor.
FIFA, oyunun temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi azaltmak amacıyla yeni bir kural değişikliği önerdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi!
-
9
Ozan Kabak'tan sürpriz hamle! Başvuru yaptı
-
8
Fenerbahçe'nin kararı: Sessizlik
-
7
F.Bahçe'ye G.Saray dopingi: WhatsApp grubunda bayram
-
6
Galatasaray'a tanıdık hakem; o maçı yönetmişti
-
5
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'yi salladı!
-
4
Osimhen ve Icardi gerçekleri!
-
3
Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
-
2
Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray'ın iptal edilen golü için açıklama!
-
1
Juventus'tan Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız kararı!
- 18:39 FIFA'dan yeni kural: Sakatlanan oyuncu 1 dakika dışarıda kalacak
- 18:10 Galatasaray'da yeniden Teun Koopmeiners
- 18:02 Keçiörengücü, Pendikspor'u tek golle geçti!
- 17:48 Darwin Nunez, İngiltere'ye geri dönüyor
- 17:43 Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
- 17:42 Chicago Bulls, bu yaz forvet takviyesi peşinde
- 17:40 Giannis için yazın en güçlü adaylardan biri, Brooklyn Nets
- 17:39 Kings'ten Killian Hayes'e 10 günlük kontrat
- 17:27 UEFA'dan Gianluca Prestianni'ye geçici men cezası!
- 17:17 Bahis ve şike soruşturmasında tutuklama talebi!
- 17:08 Çağrı Balta, eşyalarını topladı: Fenerbahçe'ye gidiyor!
- 16:55 Mustafa Dalcı: "Bu takım ligde kalacak"
- 16:53 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
- 16:45 Uğurcan Çakır'dan UEFA'ya açıklamalar
- 16:43 İsmet Taşdemir: "Üstüne katarak yola devam edeceğiz"
- 16:30 Rıza Perçin: "Fenerbahçe maçını kazanacağız!"
- 16:12 Top çarpan martıya sahada kalp masajı
- 16:02 Beşiktaş, sakatlığı açıkladı: Emirhan Topçu
- 15:33 Sivasspor farklı kazandı; Caner Erkin kırmızıyla gündemde
- 15:28 2026 Kış Olimpiyatları'nda protestolar öne çıktı
- 15:26 Sarıyer'den evinde bol gollü galibiyet
- 15:23 FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha
- 15:17 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'na damga vuranlar
- 15:10 Avcılar'daki kızların büyük başarısı; 2 yılda 1'inci Lig'e
- 15:07 İsrail 4'lü bobsled takımı diskalifiye oldu
- 15:02 Beşiktaş'tan ayrıldı; Kayserispor'a çok yakın!
- 14:48 TBF'den yeni sponsorluk anlaşmaları
- 14:37 Kayseri'nin başında 2 maçta 4 puan!
- 14:33 Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor
- 14:31 Trampolin cimnastikte İzmir'e iki madalya
- 14:26 Zeki Çelik'e Juventus'tan sonra 3 talip daha
- 14:13 Balıkesir, play-off hattının dışına çıktı
- 14:06 Bucaspor 1928 son anda yıkıldı
- 13:53 Wolfsburg'ta ilk aday Thomas Reis
- 13:50 Ozan Kabak'tan sürpriz hamle! Başvuru yaptı
- 13:31 Advocaat'tan kalp kıran ayrılık
- 13:22 Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı
- 13:15 Manisa'yı uzatmalarda Diony kurtardı
- 13:09 Kayserispor'da Muhammed Türkmen 2 maçta 4 puan topladı
- 13:06 Timur Er'den uzun atlamada Türkiye rekoru
- 13:01 Ayvalıkgücü kaldığı yerden devam
- 12:58 Muğlaspor liderliği evinde kaybetti
- 12:54 Göztepe, 4.'lüğü Beşiktaş'a hediye etti
- 12:47 Karşıyaka'dan tarihi galibiyet; 10-0!
- 12:43 Anthony Davis: "Sarr ile savunmada çılgın bir ikili olacağız"
- 12:42 Towns: "Kariyerim baskıyla geçti..."
- 12:41 Ja Morant takas piyasasında sınırlı ilgi gördü
- 12:40 LeBron ve Riley'nin ortak merakı: "Heat dönemi daha uzun sürseydi ne olurdu"
- 12:36 LeBron, Jaylen Brown için: "Bronny yorumu hariç bir sorunumuz yok"
- 12:36 Arsene Wenger'den 100 ülke, 100 akademi hedefi
- 12:29 Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası tamamlandı
- 12:28 Nilüfer Belediyespor Avrupa'da çeyrek finale yükseldi
- 12:27 Galatasaray'a tanıdık hakem; o maçı yönetmişti
- 12:18 Uşakspor kaosa rağmen kazanmaya devam ediyor
- 12:17 Avrupa'nın 5 büyük liginde alınan sonuçlar!
- 12:11 Bodrum FK düşüşe geçti
- 12:01 Tekke'yle Trabzon'un deplasman karnesi
- 11:51 TFF'nin paylaşımının arkasındaki gerçek
- 11:51 MotoGP tarihindeki ilk Türk sürücü Toprak, sahneye çıkıyor
- 11:42 Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi 2028 olimpiyatları
Diego Simeone, 15 yılın ardından Atletico Madrid'e veda ediyor!
Zeki Çelik'e Juventus'tan sonra 3 talip daha
Wolfsburg'ta ilk aday Thomas Reis
Ozan Kabak'tan sürpriz hamle! Başvuru yaptı
Juventus'tan Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız kararı!
Spalletti'nin kaderi 'sarı-kırmızı'ya bağlı!
Strasbourg, Lyon'un tarihi serisini bitirdi!
Villarreal, Valencia'yı geriden gelip yıktı
Roma ikini yarıda attığı gollerle güldü
Celta 3 puana son nefeste uzandı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|48
|4
|Beşiktaş
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|43
|5
|Göztepe
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|41
|6
|Başakşehir
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|36
|7
|Samsunspor
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|31
|8
|Kocaelispor
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|30
|9
|Gaziantep FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|28
|10
|Alanyaspor
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|26
|11
|Rizespor
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|24
|12
|Gençlerbirliği
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|23
|13
|Konyaspor
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|23
|14
|Antalyaspor
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|23
|15
|Eyüpspor
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|21
|16
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|17
|Kayserispor
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|19
|18
|Karagümrük
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|13