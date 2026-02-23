23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

FIFA'dan yeni kural: Sakatlanan oyuncu 1 dakika dışarıda kalacak

FIFA, sakatlık nedeniyle tedavi gören oyuncuların en az 1 dakika saha dışında kalmasını zorunlu kılan yeni kural önerisini IFAB'a sunmaya hazırlanıyor.

calendar 23 Şubat 2026 18:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA'dan yeni kural: Sakatlanan oyuncu 1 dakika dışarıda kalacak
FIFA, oyunun temposunu artırmak ve zaman geçirmeyi azaltmak amacıyla yeni bir kural değişikliği önerdi.

Sakatlık nedeniyle saha içinde tedavi gören futbolcuların en az 1 dakika boyunca oyun alanı dışında kalması planlanıyor.

Söz konusu düzenleme, cumartesi günü yapılacak International Football Association Board (IFAB) yıllık genel kurul toplantısında onaya sunulacak.

AMAÇ ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK

Mevcut kurallarda sakatlanan oyuncuların ne kadar süre saha dışında kalacağına dair net bir zaman sınırı bulunmuyor. Ligler ve organizasyonlar kendi uygulamalarını belirleyebiliyor.

FIFA, Aralık ayında düzenlenen Arab Cup'ta iki dakikalık saha dışı kalma süresini test etmişti. Ancak bu uygulama yoğun eleştiri alınca, IFAB içinde 1 dakikalık "uzlaşma formülü" gündeme geldi.

BBC Sport'un haberine göre, bazı çevreler 1 dakikalık zorunlu çıkışın takımı kısa süreliğine 10 kişi bırakacağı için gol yeme riskini artırabileceğini savunuyor.

Öte yandan, bazı oyuncuların oyunu soğutmak amacıyla sakatlık numarası yaptığı düşünülüyor. Ancak sürenin uzatılmasının gerçekten sakatlanan futbolcuları gereksiz şekilde cezalandırabileceği yönünde endişeler de bulunuyor.

MUHTEMEL İSTİSNALAR

Teklif edilen düzenlemede bazı istisnalar da yer alıyor:

- Rakip oyuncu sarı veya kırmızı kart görürse, sakatlanan futbolcu 1 dakika beklemek zorunda olmayacak.

- Kaleciler bu kuraldan muaf tutulacak.

- Penaltı atışını kullanacak oyuncunun saha içinde kalmasına izin verilebilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
