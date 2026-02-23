23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

İsrail 4'lü bobsled takımı diskalifiye oldu

Kış Olimpiyatları'nda sahte beyanda bulunan İsrail 4'lü bobsled takımı turnuvadan ihraç edildi.

calendar 23 Şubat 2026 15:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın son gününde İsrail 4'lü bobsled erkek takımının sahte beyanda bulunduğu için diskalifiye edildiği ortaya çıktı.
Gazze'de soykırıma verdiği destekle daha önce gündeme gelen Adam Edelman'ın kaptanlığını yaptığı takım, cumartesi günü yarıştığı ekipte pazar sabahı bir değişikliğe gitti.

Kurallara göre, sadece bir takım üyesinin rahatsız veya yarışmaya uygun olmaması durumunda değişikliğe izin veriliyor.

İsrail Olimpiyat Komitesi, sporcu Uri Zisman'ın delegasyon başkanına sahte beyanda bulunduğunu itiraf etmesi üzerine takımı diskalifiye etti. Komite, yaptığı açıklamada, bu davranışın "olimpiyat sporcularından beklenen standartları karşılamadığını" belirtti.

Edelman, suistimali savunmaya devam etti

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna'nın canlı yayında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı desteklediğini ifşa etmesiyle gündeme gelen 34 yaşındaki Edelman, sahte sağlık beyanını arkadaşları Ward Fawarseh'in yarışabilmesi için yaptıklarını söyledi.

Takım kaptanı olarak yapılan suistimali savunmaya devam eden Edelman, "Son tura girerken sıralamamız neredeyse önceden belli olduğu için, yedek arkadaşımızın olimpiyatlarda yarışma fırsatına sahip olması bizim için daha önemliydi. Değişikliği yapmak için harekete geçtik. Ancak sunduğumuz şartlar, bir takımın kadro değişikliği yapmasına izin veren kriterleri karşılamadı ve son turumuzdan çekildik." ifadelerini kullandı.

Edelman'ın sahte beyanda bulunmalarını "kriterlerin karşılanmaması", kendi olimpiyat komiteleri tarafından diskalifiye edilmelerini de "çekilme" olarak ifade etmesi dikkati çekti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
