23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
0-1
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Darwin Nunez, İngiltere'ye geri dönüyor

Al Hilal forması giyen Darwin Nunez, yaz transfer döneminde İngiltere'ye geri dönebilir.

23 Şubat 2026 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Al Hilal forması giyen Darwin Nunez, Suudi Arabistan temsilcisinde bulunduğu durumdan oldukça rahatsız.

LİG LİSTESİNDE YER ALMIYOR

Al Hilal, Karim Benzema transferinin ardından Darwin Nunez'in Suudi Arabistan Ligi için oyuncu listesinden çıkardı. Nunez, şu anda sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebiliyor.

İNGİLİZ EKİPLERİYLE TEMASTA

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Nunez, Al Hilal'de yaşadığı durumundan son derece rahatsız. Uruguaylı futbolcunun menajerinin başta Tottenham ve Newcastle United olmak üzere Premier Lig takımları ile temas halinde olduğu yazıldı.

Darwin Nunez'in, yaz transfer döneminde Premier Lig'e geri dönme olasılığının giderek yükseldiği öne sürüldü.

Premier Lig'de daha önce Liverpool forması giyen Nunez'in, Al Hilal'de kazandığı maaş nedeniyle İngiltere'ye olası geri dönüşünde maaşında önemli bir fedakarlık yapması gerektiği hatırlatıldı.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
