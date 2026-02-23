Mustafa Dalcı: 'Bu takım ligde kalacak'

TFF 1 Lig'in 27. haftasında deplasmanda konuk olduğu Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Sakaryaspor, düşme hattından kurtulamadı ve kötü gidişatını sürdürdü.



Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı golleri erken yediklerini ve bu durumda toparlanmanın ve reaksiyon vermenin kolay olmadığını söyledi.



"KIRMIZI KART İŞİ ÇOK ZORLAŞTIRDI"



Haftalardır kazanamayan bir takım psikolojisiyle toparlanmanın zor olduğunu belirten Dalcı, "Ardından kırmızı kartla 10 kişi kalmamız işimizi daha çok zorlaştırdı. İkinci yarı hamle yaptık, 3 oyuncu değiştirdik. Biraz daha dinamik oyuncuları içeri aldık. Aslında oyunun belli bölümlerini çok doğru oynadık." dedi.



"SEZON SONUNDA LİGDE KALACAĞIZ"



Yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini aktaran Dalcı, "3-2 yapabilsek belki biraz daha rakip takımı belli bir atmosfere sokabilirdik, ama bunu beceremedik. Son saniyede 4-1 oldu. Toparlanacağız, Sakaryaspor büyük bir camia. Bilerek ve isteyerek geldim buraya, sezon sonunda bu takım ligde kalacak." diye konuştu.



