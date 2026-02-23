22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
3-0
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
3-1
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-1
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
2-1
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-3
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
1-0

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi!

Konyaspor maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un fitilini ateşlediği yabancı hakem ve VAR talebi için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor.

calendar 23 Şubat 2026 08:25
Avrupa ve Türkiye'deki maçlarda performans olarak büyük farklılıklar gösteren Galatasaray, aynı durumun hakem performansı için de geçerli olduğunu düşünüyor.

Konyaspor deplasmanında Leroy Sane'nin golü büyük tartışmalar ışığında iptal edilirken bu durum sarı-kırmızı cephede büyük tepki çekti.

Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk, kendisine sorulan yabancı hakem ve VAR sorusuna, "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" demişti.

ÖNCELİK DERBİLER

Ajax deplasmanı dönüşünde de Kocaeli deplasmanında golü verilmeyen Galatasaray, hakem performanslarından çok şikayetçi...

Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce F.Bahçe'nin talebi üzerine maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Artık şampiyonluk yarışının hata kaldırmayacağını düşünen Galatasaray yönetimi bu konuda adım atacak.

Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde ise sadece derbileri kapsayacak bir talebin de gündeme gelmesi masaya yatırılacak.

YAZGAN TALEP ETMİŞTİ

Geçen sezon başında da Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR uygulamasının devam etmesini istemiş, bu durum kabul görmemişti. Ancak daha sonra bu önerinin kıymeti anlaşılmış ve VAR uygulaması getirilmişti.

TFF'DEN GÖNDERME

Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrasındaki isyanına TFF kayıtsız kalmadı. Dün sosyal medyadan isim vermeden kısa bir açıklama yayımlayan TFF, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın Galatasaray'a bir gönderme olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
