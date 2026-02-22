22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
0-01'
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
2-045'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1DA
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0DA
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-056'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-081'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-032'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-033'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Gaziantep'ten maç sonu hakem tepkisi!

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

calendar 22 Şubat 2026 18:23 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 19:22
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çayır, "Maçın istatistiklerine baktığımızda, tüm rakamlarda fazlasıyla üstünüz. Bütün istatistiklerde öndeyiz. Bir kere Onana'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Biz Türkiye'nin en iyi topa sahip olan takımlarından biriyle oynadık. Rakip önde baskımız sonucu çözüm aradı, oyuncuların yerleri değişti. 1-0 sonrası motivasyon kaybıyla 2-1 geriye düştük. Maçın hakkı bu değildi. Organize, inanılmaz gol pozisyonları yakaladık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Burak Hoca'nın sözü var, maçı kaybedebiliriz ama oyunu kaybetmeyeceğiz." dedi.

Sözlerine devam eden Hüseyin Çayır, "Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon, dün ofsayt diye iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartı çözemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çayır, son olarak, "Çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık. Yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Ancak, maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum çünkü maçı kazanmak sadece bizim elimizde değil." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Çayır, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ama gururluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İstatistiklere de baktığımızda topla oynama, pas yüzdesi, gol şansı üretme, rakip ceza sahasına giriş, hepsinde ezici üstünlüğümüz var. Ancak sadece oyunun 5 dakikalık bölümünde bir golden sonra konsantrasyon eksikliği mi diyelim, dikkatsizlik mi diyelim... Oradaki dikkat kaybımız Trabzonspor da büyük takım olma avantajını göstererek maçı kazanmalarını sağladı." diye konuştu.

Maçın başından sonuna kadar çok iyi olduklarını ifade eden Çayır, "Rakipten çok üstündük, her türlü senaryoya hazırdık. Baskıyla başladık. Rakip bu baskıya karşılık veremediğinden kanat oyuncularını, savunma dizilişini değiştirdi. Aynı oyuncularla rotasyonlar yaparak bizi bozmaya çalıştı. Biz yine de 1-0 öne geçtik. Bunun üzerine birçok gol pozisyonu bulduk. Maçı kaybettik, üzgünüz ama en azından bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz, bugün bu oyunun gururunu yaşattılar." dedi.

Hakem kararını eleştiren Çayır, "Bu işin standardını artık biz anlayamıyoruz. Maçtan maça göre mi değişiyor yoksa oynayan takıma göre mi bir standart belirleniyor? Buna anlam veremedik ama önemli değil. Burak hocamızın her zaman söylediği bir şey var, 'biz maçı kaybedebiliriz ama hiçbir zaman oyunu kaybetmeyeceğiz'. Bugün de oyunu kazandığımız bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
