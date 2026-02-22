Gaziantep'ten maç sonu hakem tepkisi!

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Çayır, "Maçın istatistiklerine baktığımızda, tüm rakamlarda fazlasıyla üstünüz. Bütün istatistiklerde öndeyiz. Bir kere Onana'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Biz Türkiye'nin en iyi topa sahip olan takımlarından biriyle oynadık. Rakip önde baskımız sonucu çözüm aradı, oyuncuların yerleri değişti. 1-0 sonrası motivasyon kaybıyla 2-1 geriye düştük. Maçın hakkı bu değildi. Organize, inanılmaz gol pozisyonları yakaladık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Burak Hoca'nın sözü var, maçı kaybedebiliriz ama oyunu kaybetmeyeceğiz." dedi.



Sözlerine devam eden Hüseyin Çayır, "Anlamadığımız bir şey var. Yediğimiz ikinci golde Onuachu ve Muçi'nin pozisyonu, Galatasaray maçıyla aynı pozisyon, dün ofsayt diye iptal edildi, biz golü yedik. Sadece dokunmayla golümüz iptal ediliyor. Standartı çözemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hüseyin Çayır, son olarak, "Çok iyi oynadık, çok iyi çalıştık. Yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Ancak, maçı kazanabilir miyiz bilmiyorum çünkü maçı kazanmak sadece bizim elimizde değil." dedi.



BASIN TOPLANTISI



Çayır, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ama gururluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İstatistiklere de baktığımızda topla oynama, pas yüzdesi, gol şansı üretme, rakip ceza sahasına giriş, hepsinde ezici üstünlüğümüz var. Ancak sadece oyunun 5 dakikalık bölümünde bir golden sonra konsantrasyon eksikliği mi diyelim, dikkatsizlik mi diyelim... Oradaki dikkat kaybımız Trabzonspor da büyük takım olma avantajını göstererek maçı kazanmalarını sağladı." diye konuştu.



Maçın başından sonuna kadar çok iyi olduklarını ifade eden Çayır, "Rakipten çok üstündük, her türlü senaryoya hazırdık. Baskıyla başladık. Rakip bu baskıya karşılık veremediğinden kanat oyuncularını, savunma dizilişini değiştirdi. Aynı oyuncularla rotasyonlar yaparak bizi bozmaya çalıştı. Biz yine de 1-0 öne geçtik. Bunun üzerine birçok gol pozisyonu bulduk. Maçı kaybettik, üzgünüz ama en azından bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz, bugün bu oyunun gururunu yaşattılar." dedi.



Hakem kararını eleştiren Çayır, "Bu işin standardını artık biz anlayamıyoruz. Maçtan maça göre mi değişiyor yoksa oynayan takıma göre mi bir standart belirleniyor? Buna anlam veremedik ama önemli değil. Burak hocamızın her zaman söylediği bir şey var, 'biz maçı kaybedebiliriz ama hiçbir zaman oyunu kaybetmeyeceğiz'. Bugün de oyunu kazandığımız bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.



