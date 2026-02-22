Norveç, 2026 Kış Olimpiyatlarını zirvede tamamladı!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.
İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı.
Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere 41 madalyayla oyunları zirvede noktaladı.
ABD 12'si altın 33 madalya ve Hollanda 10'u altın 20 madalyayla Norveç'in ardından sıralandı.
Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası şöyle oluştu:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|18
|12
|11
|41
|2
|ABD
|12
|12
|9
|33
|3
|Hollanda
|10
|7
|3
|20
|4
|İtalya
|10
|6
|14
|30
|5
|Almanya
|8
|10
|8
|26
|6
|Fransa
|8
|9
|6
|23
|7
|İsveç
|8
|6
|4
|18
|8
|İsviçre
|6
|9
|8
|23
|9
|Avusturya
|5
|8
|5
|18
|10
|Japonya
|5
|7
|12
|24