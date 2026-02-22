22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
1-044'
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-044'
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-044'
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
0-052'
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
2-078'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
0-028'
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
0-030'
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Norveç, 2026 Kış Olimpiyatlarını zirvede tamamladı!

2026 Milano Cortina kış olimpiyatları sona erdi. Norveç olimpiyatlarda 41 madalya ile zirvede tamamladı.

calendar 22 Şubat 2026 19:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Norveç, 2026 Kış Olimpiyatlarını zirvede tamamladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

İtalya'daki oyunlarda madalya müsabakaları tamamlandı.

Norveç, 18 altın, 12 gümüş, 11 bronz olmak üzere 41 madalyayla oyunları zirvede noktaladı.

ABD 12'si altın 33 madalya ve Hollanda 10'u altın 20 madalyayla Norveç'in ardından sıralandı.

Oyunlarda madalya tablosunun ilk 10 sırası şöyle oluştu:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 Norveç 18 12 11 41
2 ABD 12 12 9 33
3 Hollanda 10 7 3 20
4 İtalya 10 6 14 30
5 Almanya 8 10 8 26
6 Fransa 8 9 6 23
7 İsveç 8 6 4 18
8 İsviçre 6 9 8 23
9 Avusturya 5 8 5 18
10 Japonya 5 7 12 24
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
