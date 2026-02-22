22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
4-0
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
0-0
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
3-3
22 Şubat
AC Milan-Parma
0-1
22 Şubat
Roma-Cremonese
0-030'
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-3
22 Şubat
Angers-Lille
0-1
22 Şubat
Nantes-Le Havre
2-0
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
0-031'
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-1
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
3-1
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
2-157'
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
3-1
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
2-1
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
2-0
22 Şubat
Villarreal-Valencia
0-013'
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
3-0
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
1-4
22 Şubat
Sunderland-Fulham
1-3
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-1
22 Şubat
C.Palace-Wolves
1-0
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
3-283'
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
2-1
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
2-1
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
1-2
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Samsunspor, Thorsten Fink ile beraberlikle başladı!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasındaki maç 0-0 sona erdi. Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink'in ligdeki ilk maçında 1 puan aldı.

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Karadeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Samsunspor 31 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Esgaio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Verde, Assoumou'yu çalımladıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Okan, meşin yuvarlağı çeldi.

30. dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Verde'nin ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Okan, yakın direğin dibinden topu kornere tokatladı.

37. dakikada Lichnovsky'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Okan'ın kurtardığı topu Zeki Yavru, kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

77. dakikada Satka'dan topu kapan Tiago Çukur sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan, yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
