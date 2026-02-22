Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Karadeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Samsunspor 31 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.24. dakikada Esgaio'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Verde, Assoumou'yu çalımladıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Okan, meşin yuvarlağı çeldi.30. dakikada Larsson'un pasıyla topla buluşan Verde'nin ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Okan, yakın direğin dibinden topu kornere tokatladı.37. dakikada Lichnovsky'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Okan'ın kurtardığı topu Zeki Yavru, kornere gönderdi.Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoumbou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.77. dakikada Satka'dan topu kapan Tiago Çukur sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan, yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.Karşılaşma, 0-0 sona erdi.Atatürk OlimpiyatOğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan ÇomoğluGrbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, NdiayeDk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)