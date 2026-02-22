Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu.



Barcelona'da mart ayında yapılacak seçimde başkan adaylarından biri olan Xavi Vilajoana, daha önce yaptığı açıklamada Kane'i Katalan ekibine transfer etmek istediğini ve bu transfer için İngiliz yıldızla temasa geçtiğini söylemişti.



Kane, bu konuyla ilgili, "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Tüm işleri babam ve kardeşim hallediyor ve bana bir şey söylemediler. Daha önce de söylediğim gibi, Bayern Münih'te çok mutluyum ve buraya odaklandım. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum." dedi.



Bayern Münih forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Kane, 43 gol attı ve 5 asist yaptı.



