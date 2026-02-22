21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

Ajax evinde istediğini alamadı

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 24. haftasında Ajax, sahasında NEC Nijmegen ile 1-1 berabere kaldı.

22 Şubat 2026 01:07
Haber: Sporx.com
Ajax evinde istediğini alamadı




Hollanda Eredivisie Ligi'nin 24. haftasında Ajax, sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ajax'ın golünü 39. dakikada Mika Godts kaydederken, NEC Nijmegen'in golü 57. dakikada Darko Nejašmić'ten geldi.

NEC Nijmegen'de milli futbolcu Ahmetcan Kaplan mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç milli futbolcu Başar Önal ise 64 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Ajax ve NEC Nijmegen puanlarını 43'e yükseltti. Ajax ligde 4. sırada yer alırken, NEC Nijmegen 3. sıradaki konumunu korudu.

Gelecek hafta Ajax deplasmanda Zwolle ile karşılaşacak. NEC Nijmegen ise sahasında Fortuna Sittard'ı konuk edecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
