Ajax evinde istediğini alamadı

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 24. haftasında Ajax, sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ajax'ın golünü 39. dakikada Mika Godts kaydederken, NEC Nijmegen'in golü 57. dakikada Darko Nejašmić'ten geldi.
NEC Nijmegen'de milli futbolcu Ahmetcan Kaplan mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç milli futbolcu Başar Önal ise 64 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Ajax ve NEC Nijmegen puanlarını 43'e yükseltti. Ajax ligde 4. sırada yer alırken, NEC Nijmegen 3. sıradaki konumunu korudu.
Gelecek hafta Ajax deplasmanda Zwolle ile karşılaşacak. NEC Nijmegen ise sahasında Fortuna Sittard'ı konuk edecek.