Candeniz Berrak, erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya aldı

Milli eskrimci Candeniz Berrak, yıldız erkekler kılıç kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Candeniz Berrak, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda erkekler kılıç kategorisinde finalde mücadele etti.
Final müsabakasında ev sahibi ülkeden Giorgi Urushadze'ye yenilen Candeniz, gümüş madalya aldı.
