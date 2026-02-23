Fenerbahçe'de sakatlık: Çağlar Söyüncü

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
23. dakikada sakatlık yaşayan milli futbolcu, kenara önce değişiklik işareti yaptı. Daha sonra bekleyin diyen Çağlar, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
23. dakikada sakatlık yaşayan milli futbolcu, kenara önce değişiklik işareti yaptı. Daha sonra bekleyin diyen Çağlar, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu.