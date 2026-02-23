Zeki Çelik'e Juventus'tan sonra 3 talip daha

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik'in yeni sözleşmesiyle ilgili belirsizlik sürüyor...



Kontratı sezon sonunda sona erecek milli futbolcu, henüz kulübüyle anlaşma sağlayabilmiş değil.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Zeki Çelik'in menajeri, yeni sözleşme için sezonluk 4 milyon euro net ücret istiyor. Roma'nın bu ücreti yüksek bulduğu ve mevcut teklifin 2 milyon euronun biraz üzerinde olduğu kaydedildi.



Ek olarak İtalyan ekibinin çıkabileceği en yüksek maaşın 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.



AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR



Sezon sonu Roma'yla sözleşme uzatmaması halinde Zeki Çelik serbest oyuncu olarak istediği kulüple sözleşme imzalayabilecek.



Juventus'un istediği milli futbolcuyla İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Fulham'a ek olarak Almanya Bundsliga'dan Stuttgart'ın da talip olduğu öne sürüldü.



ZEKİ ÇELİK'İN KARİYERİ



Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, sonrasında İstanbulspor, Lille ve Roma formalarını giydi.



29 yaşındaki milli futbolcu, 2022 yılında Roma kadrosuna katıldı. İtalyan temsilcisinde dördüncü sezonunu geçiren deneyimli sağ bek, bu sezon 32 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol atıp 4 asist üretti.



