23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
5-0
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
4-1
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Zeki Çelik'e Juventus'tan sonra 3 talip daha

Roma'da forma giyen Zeki Çelik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Juventus'un radarındaki milli futbolcu için Premier Lig'den 2, Bundesliga'dan 1 takım devreye girdi.

calendar 23 Şubat 2026 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik'in yeni sözleşmesiyle ilgili belirsizlik sürüyor...

Kontratı sezon sonunda sona erecek milli futbolcu, henüz kulübüyle anlaşma sağlayabilmiş değil.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Zeki Çelik'in menajeri, yeni sözleşme için sezonluk 4 milyon euro net ücret istiyor. Roma'nın bu ücreti yüksek bulduğu ve mevcut teklifin 2 milyon euronun biraz üzerinde olduğu kaydedildi.

Ek olarak İtalyan ekibinin çıkabileceği en yüksek maaşın 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Sezon sonu Roma'yla sözleşme uzatmaması halinde Zeki Çelik serbest oyuncu olarak istediği kulüple sözleşme imzalayabilecek.

Juventus'un istediği milli futbolcuyla İngiltere Premier Lig'den Newcastle United ve Fulham'a ek olarak Almanya Bundsliga'dan Stuttgart'ın da talip olduğu öne sürüldü.

ZEKİ ÇELİK'İN KARİYERİ

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, sonrasında İstanbulspor, Lille ve Roma formalarını giydi.

29 yaşındaki milli futbolcu, 2022 yılında Roma kadrosuna katıldı. İtalyan temsilcisinde dördüncü sezonunu geçiren deneyimli sağ bek, bu sezon 32 karşılaşmada görev yaptı ve 1 gol atıp 4 asist üretti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
