23 Şubat
Fenerbahçe-Kasımpaşa
20:00
23 Şubat
Sarıyer-A.Demirspor
13:30
23 Şubat
Sivasspor-Sakaryaspor
13:30
23 Şubat
Pendikspor-Keçiörengücü
16:00
23 Şubat
Amed Sportif-Vanspor FK
20:00
23 Şubat
Everton-M. United
23:00
23 Şubat
Alaves-Girona
23:00
23 Şubat
Fiorentina-Pisa
20:30
23 Şubat
Bologna-Udinese
22:45

Fenerbahçe'de gözler Süper İkili'de

Fenerbahçe'nin skorer yıldızları Anderson Talisca ile Marco Asensio, Kasımpaşa maçı öncesi takımın en büyük kozları olarak öne çıkıyor.

calendar 23 Şubat 2026 10:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesi skorer yıldızlarına güveniyor.

Ligde 13 golü bulunan Anderson Talisca, toplamda ise 21 gol kaydederek Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumunda yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de son 7 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaparak takımına önem- i katkı sağladı.

Marco Asensio ise Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi. Ispanyol futbolcu, ligde 10 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. 30 yaşındaki usta ayak, tüm kulvarlarda yaptığı 12 gol ve 9 asistle şu an çok iyi bir sezon geçiriyor.

Bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de gözler Anderson Talisca ve Marco Asensio'da olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
