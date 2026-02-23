Fenerbahçe'de gözler Süper İkili'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesi skorer yıldızlarına güveniyor.
Ligde 13 golü bulunan Anderson Talisca, toplamda ise 21 gol kaydederek Fenerbahçe'nin en skorer ismi konumunda yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de son 7 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaparak takımına önem- i katkı sağladı.
Marco Asensio ise Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi. Ispanyol futbolcu, ligde 10 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu. 30 yaşındaki usta ayak, tüm kulvarlarda yaptığı 12 gol ve 9 asistle şu an çok iyi bir sezon geçiriyor.
Bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de gözler Anderson Talisca ve Marco Asensio'da olacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.
