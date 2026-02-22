Beşiktaş, Göztepe'yi 4 maç sonra yendi

Göztepe ile oynadığı son 4 maçı kazanamayan siyah-beyazlılar, galibiyet hasretine Dolmabahçe'de son verdi.
İzmir ekibine karşı son galibiyetini 15 Mayıs 2022'de deplasmanda 2-0'lık skorla alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçların 3'ünde sarı-kırmızılı rakibine yenilirken 1 maçta da berabere kaldı.
Bu süreçte rakibine 2 kez İstanbul'da kaybeden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Göztepe'ye ligde 4-2, kupada 3-1 mağlup oldu. Bir maç ise golsüz sona erdi.
